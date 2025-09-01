ASSE Mercato : une offre XXL est tombée pour Stassin !

L’ASSE vient de recevoir une grosse offre pour Lucas Stassin. Elle émane du Paris FC.

Partira, partira pas ? Alors que Lucas Stassin semblait bien parti pour rester à l’ASSE, les dernières heures du Mercato pourraient tout changer pour l’attaquant belge. Non seulement Rennes aurait relancé Stassin après la vole face de Breel Embolo, mais le Paris FC vient de relancer le joueur.

Le Paris FC propose 29 M€

Selon L’Equipe, le promu parisien, en quête d’un attaquant supplémentaire, est prêt à casser sa tirelire pour Lucas Stassin. « Le club francilien a avancé sur le dossier de l’attaquant de Saint-Étienne (L2) ces dernières heures. Une proposition de 26M€ (+3M€ de bonus) aurait été faite au club du Forez. » A ce tarif là, pas sûr que Kilmer Sports n’ouvre pas la porte, après avoir misé 10 M€ sur Stassin l’été dernier.