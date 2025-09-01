ASSE Mercato : Ekwah a deux pistes pour quitter les Verts
ASSE Mercato : négociations tendues avec le Paris FC pour Stassin !

ASSE Mercato : négociations tendues avec le Paris FC pour Stassin !
Laurent Hess
1 septembre 2025

L’ASSE a reçu une belle offre pour Lucas Stassin. Elle émane du Paris FC. Mais les négociations seraient délicates…

Partira, partira pas ? Alors que Lucas Stassin semblait bien parti pour rester à l’ASSE, les dernières heures du Mercato pourraient tout changer pour l’attaquant belge. Non seulement Rennes aurait relancé Stassin après la vole face de Breel Embolo, mais le Paris FC vient de relancer le joueur.

Le Paris FC active d’autres pistes

Selon L’Equipe, le promu parisien, en quête d’un attaquant supplémentaire, est prêt à casser sa tirelire pour Lucas Stassin. « Le club francilien a avancé sur le dossier de l’attaquant de Saint-Étienne (L2) ces dernières heures. Une proposition de 26M€ (+3M€ de bonus) aurait été faite au club du Forez. » A ce tarif là, pas sûr que Kilmer Sports n’ouvre pas la porte, après avoir misé 10 M€ sur Stassin l’été dernier. Sauf que , toujours d’après L’Equipe, le montant proposé ne serait pas forcément le bon, et que les négociations seraient compliquées… « À ce stade, les positions des deux clubs sont trop éloignées pour qu’un accord soit trouvé. S’il aboutit, le transfert de Stassin ne devrait pas se jouer en dessous des 20 M€ pour un joueur recruté moitié moins cher l’été dernier. Le PFC songerait à activer d’autres pistes en parallèle afin de s’assurer la présence d’un attaquant à l’issue du mercato ce lundi soir. »

