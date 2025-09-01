OM Mercato : c’est officiel pour Emerson Palmieri, les dessous du deal dévoilés
ASSE Mercato : Batubinsika n’est plus une priorité pour Kocaelispor !

ASSE Mercato : Batubinsika n&rsquo;est plus une priorité pour Kocaelispor !
Laurent Hess
1 septembre 2025

La piste turque se refroidirait pour Dylan Batubinsika.

Au même titre qu’Yvann Maçon, Dylan Batubinsika est devenu indésirable à l’ASSE où il s’entraîune depuis quelques semaines en marge du groupe d’Eirik Horneland. Le défenseur congolais cherche un nouveau défi et depuis plusieurs semaines, son nom est évoqué en Turquie, à Kocaelispor.

Le club turc cible un ancien de la Ligue 1

Selon le média spor41, le club turc ne serait plus si chaud pour accueillir l’ancien joueur du Maccabi Haïfa. Sa priorité défensive serait désormais Gerzino Nyamsi, l’ancien strasbourgeois, qui évolue au Lokomotiv Moscou. Batubinsika ne serait qu’un plan B. Pour rappel, le Mercato en Turquie fermera ses portes le 12 septembre.

ASSEMercato
#RUMEURS#TRANSFERTS

