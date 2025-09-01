L’ASSE est en passe de finaliser l’arrivée d’un jeune malien de 18 ans.

En cette fin de Mercato, tous les regards sont tournés vers les possibles départs de Lucas Stassin et Pierre Ekwah à l’ASSE

Modibo Sissoko va être prêté

Mais selon Goal, une arrivée est bouclée. « L’AS Saint-Etienne va accueillir Modibo Sissoko avant la fin du mercato. Formé à l’académie JMG Mali, le milieu offensif arrive en provenance de Guidars FC sous forme de prêt avec option d’achat », annonce en effet le média. A 18 ans et demi, Sissoko, gaucher, semble plutôt destiné à renforcer la réserve que l’équipe première, en tout cas dans un premier temps.