Alors que le Paris FC voulait Lucas Stassin et que l’attaquant belge souhait partir, il restera finalement à l’ASSE.

Le Mercato est en passe de fermer ses portes et selon Sacha Tavolieri, qui avait révélé l’arrivée de Lucas Stassin à l’ASSE l’été dernier, le Belge va rester. « Le transfert de Lucas Stassin ne devrait pas aboutir avant la clôture du marché », écrit-il.

L’ASSE aurait revu ses exigences à la hausse au dernier moment

Le Paris FC a pourtant formulé une belle offre, mais selon Tavolieri « L’AS Saint-Etienne a changé, haussé significativement, et augmenté de manière inopinée ses demandes financières en dernière minute pour le buteur belge. La situation tel qu’en l’état rend à ce jour l’opération impossible. » Le souhait du joueur était de quitter le Forez. Mais il est sous contrat jusqu’en 2028 et KSV n’est pas dans le besoin financièrement. Ceci expliquant cela.