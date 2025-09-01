Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)

Le Stade Rennais officialise enfin l’arrivée de Breel Embolo. Et le départ de Jordan James.

L’officialisation de l’arrivée de Breel Embolo a trainé mais c’est fait : SRFC annonce la signature de l’attaquant suisse de 28 ans en provenance de l’AS Monaco. Embolo s’est engagé jusqu’en 2029, pour un transfert de 15 M€.

James file à Leicester

Dans l’autre sens, Jordan James quitte le club breton pour Leicester City, en prêt avec option d’achat. C’est le 5e départ annoncé par le SRFC ce lundi, après ceux de Fabian Rieder, transféré à Augsbourg, d’Ayenda Sishuba, prêté à Montpellier (L2) sans option d’achat de Mikayil Faye, qui file en prêt avec option d’achat à Cremonese, et d’Ibrahim Salah, à Bâle.