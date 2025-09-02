Revue de presse : mercato terminé, premier coup dur au Stade Rennais ! 
ASSE Mercato : 3 transferts encore attendus chez les Verts ?

Pierre Ekwah (ASSE)
Bastien Aubert
2 septembre 2025

Le mercato français a tiré son rideau, mais l’avenir reste incertain du côté de l’ASSE. À l’heure où le marché est clos dans l’Hexagone, la frénésie ne s’arrête pas pour autant : plusieurs joueurs stéphanois vivent leurs derniers jours dans le flou, guettant une porte de sortie vers des championnats toujours ouverts. Entre dossiers complexes et ultimes rebondissements, le suspense reste total.

Quels sont les marchés encore ouverts pour l’ASSE ?

En dépit du verrouillage côté français, plus de trente championnats gardent leur fenêtre de transferts active. Une aubaine pour l’AS Saint-Étienne, qui peut encore ajuster l’effectif et réagir si une opportunité tombe à la dernière minute.

  • Belgique, Pologne : clôture le 8 septembre
  • Suisse, Roumanie : jusqu’au 9 septembre
  • Ukraine : 6 septembre ; Turquie, Grèce, Russie, Algérie : 12 septembre
  • Arabie Saoudite : 11 septembre ; Qatar : 16 septembre
  • Brésil, Mexique : respectivement 3 et 13 septembre
  • Arménie, Bulgarie : 13 septembre

Cette pluralité de fenêtres implique que la direction de l’ASSE doit rester en alerte, car un seul appel peut tout changer pour certains joueurs.

Batubinsika, Maçon, Ekwah : les dossiers chauds du moment

Trois noms mobilisent toutes les attentions en interne. Dylan Batubinsika, défenseur central expérimenté, se retrouve toujours hors du groupe pro. Si la piste turque (Kocaelispor) a ralenti, le marché local ferme le 12 septembre. Les options en Arabie Saoudite, en Grèce ou en Russie compliquent encore l’équation pour ce joueur de devoir, à qui le club souhaite une porte de sortie rapide.

Côté droit, Yvann Maçon se bat aussi pour relancer sa carrière. L’arrière défensif, polyvalent et précieux, voit son avenir suspendu à la capacité de ses agents à lui trouver une issue, alors que l’option du Servette FC n’a pas abouti (en savoir plus sur cet échec helvétique). Belgique, Suisse ou Qatar : ces territoires restent ouverts, maintenant l’espoir vivant pour l’ancien du Paris FC.

Pierre Ekwah, le milieu de terrain d’origine franco-camerounaise, cristallise à lui seul l’incertitude du mercato. Désireux de quitter le club pour relever un autre défi, en pleine tension avec la direction, il voit la route se boucher en Espagne, malgré des approches de Levante. Pour lui, seul un championnat exotique ou plus inattendu pourrait encore s’ouvrir à la discussion.

Stassin, Davitashvili, Bouchouari : situation et dernières rumeurs

Pour certains Verts, la sortie de l’été s’annonce quasiment verrouillée. Lucas Stassin, malgré de nombreux courtisans en Europe, ne devrait pas quitter le Forez sauf offre surréaliste. L’ASSE l’a fait savoir aux clubs intéressés, exigeant un montant record pour l’attaquant, ce qui a refroidi toute velléité de négociation.

Dans le même état d’esprit, Zuriko Davitashvili a vu débarquer quelques sollicitations turques. Mais c’est la direction stéphanoise qui garde la main : le club n’a jamais envisagé de séparer de son attaquant clé, sauf changement de dernière minute sur l’enchère.

Enfin, la situation du polyvalent Benjamin Bouchouari intrigue. Empêché de jouer par une blessure au dos en début de saison, il n’a pas encore eu l’occasion de se montrer. Sa période de convalescence retarde inévitablement tout mouvement, priorisant le retour à une condition physique optimale avant toute décision.

Date-limite dans les grands championnats : le calendrier à retenir

Pour chaque joueur, chaque destination potentielle, tout se joue sur le fil. Voici les dates clés de clôture du mercato dans les principaux pays encore actifs :

  • Belgique, Pologne : 8 septembre
  • Suisse, Roumanie : 9 septembre
  • Ukraine : 6 septembre
  • Turquie, Grèce, Russie, Algérie : 12 septembre
  • Arabie Saoudite : 11 septembre
  • Qatar : 16 septembre
  • Brésil : 3 septembre ; Mexique, Arménie, Bulgarie : 13 septembre

Avec cette cartographie détaillée, le club jongle entre réactivité et prudence pour ne rien perdre d’une potentielle occasion de réajuster son groupe.

L’ASSE face à une dernière ligne droite décisive

Le mercato réserve parfois ses plus grands frissons dans l’ultime sprint. Les dirigeants stéphanois, mobilisés sur tous les fronts, savent qu’il suffit d’une blessure ou d’un transfert inattendu à l’étranger pour qu’un dossier, hier bloqué, devienne soudainement brûlant. Cette vigilance de tous les instants est l’un des secrets d’un effectif équilibré, notamment pour les joueurs actuellement mis de côté.

Du côté d’Yvann Maçon, qui a modifié son équipe d’accompagnement pour multiplier ses chances, à l’incertitude autour de Batubinsika, tous savent que la moindre opportunité pourrait bouleverser les plans de Sainté du jour au lendemain.

Équilibrer l’effectif, maintenir l’implication de tous, offrir une voie de sortie à ceux qui n’entrent plus dans les plans : dans cette dernière ligne droite, chaque décision compte. Les jours à venir s’annoncent déterminants pour l’ASSE, entre gestion humaine et rapidité d’action, alors que la fenêtre internationale reste entrouverte jusqu’à la mi-septembre.

