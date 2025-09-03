Le suspense reste entier autour de Benjamin Bouchouari à Saint-Étienne. Alors que la France a refermé les portes du mercato, la Turquie fait figure de dernier refuge et maintient la tension autour de l’avenir du milieu marocain. La période estivale n’a pas suffi à lever toutes les incertitudes. Le dossier, désormais en mode compte à rebours, pourrait connaître son dénouement dans les prochains jours.

Le mercato fermé en France, mais pas encore en Turquie

En Ligue 2 comme ailleurs dans l’Hexagone, le marché des transferts est déjà de l’histoire ancienne. Mais pour l’ASSE et Bouchouari, le chapitre n’est pas clos : la fenêtre turque reste ouverte jusqu’au 12 septembre. Cette différence de calendrier relance toutes les spéculations et oblige le club forézien à rester aux aguets.

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2026 mais sans prolongation en vue, se retrouve au centre d’une attente floue. Un immobilisme qui pourrait se faire pesant, à la fois pour le vestiaire stéphanois et pour un élément aussi convoité sur la scène européenne. À ce stade, le départ imminent de Benjamin Bouchouari de l’ASSE n’est pas à exclure.

Trabzonspor, relance concrète pour Bouchouari

Le club turc n’a jamais vraiment éteint son intérêt pour le milieu arrivé à l’ASSE en provenance du Roda JC. Déjà acteur d’une tentative en juillet, Trabzonspor s’apprête à reprendre les discussions avec les dirigeants stéphanois et l’entourage de Bouchouari. Une première offre supérieure à 3 millions d’euros a déjà circulé cet été, confirmant la solidité du dossier.

Longtemps évoqué dans d’autres clubs, le joueur de 23 ans a vu son nom circuler du côté de l’Espagne et de la Grèce. L’intérêt du Girona FC pour son profil technique ou celui d’un autre club, qui espérait un prêt avant de jeter l’éponge, sont désormais écartés du jeu. Même les bruits autour de l’Olympique Lyonnais, relayés dans la rubrique rumeurs de transfert de Bouchouari vers l’Olympique Lyonnais, ont rapidement fait pschitt. Reste que la piste turque, aujourd’hui, focalise tous les regards.