Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs au cours du mercato estival, Matthis Abline (22 ans) est finalement resté au FC Nantes. Une décision qui ne doit finalement rien au hasard.

Le feuilleton Matthis Abline est clos au FC Nantes. Invité cette semaine sur le plateau de TéléNantes, l’insider Emmanuel Merceron a livré quelques confidences intéressantes sur les intentions réelles de l’attaquant prêté par le Stade Rennais.

Selon lui, le buteur de 22 ans n’était pas si mécontent que ça de prolonger l’aventure avec les Canaris. Certes, le marché a bruissé de rumeurs, évoquant un intérêt de l’Olympique de Marseille ou même un possible retour au Stade Rennais. Mais la réalité est toute autre : le joueur n’aurait jamais réellement envisagé ces options. Deux seuls projets l’avaient fait réfléchir : ceux du RC Strasbourg et du Paris FC.

Abline veut juste jouer

Avant tout, Abline recherche du temps de jeu et un environnement propice à sa progression. À Marseille, la concurrence en attaque et la pression permanente du Vélodrome ne correspondaient pas à ses attentes. Quant à Rennes, l’idée d’un retour n’était pas séduisante pour un joueur qui souhaite couper le cordon et s’imposer ailleurs que dans son club formateur.

À Nantes, Abline retrouve un contexte qu’il connaît bien et où il peut s’épanouir. L’attaquant de 22 ans a déjà montré des qualités techniques et un sens du but intéressants la saison passée. Le staff nantais compte sur lui pour franchir un cap et devenir l’un des hommes forts de l’attaque des Canaris, aux côtés de Mostafa Mohamed.