Libre après ses six saisons au FC Nantes, Marcus Coco (29 ans) est dans l’attente d’un nouveau challenge. La Russie l’a tenté mais c’est en Israël qu’il pourrait rebondir.

On avait laissé Marcus Coco sur une confession surprenante : approché par un club russe durant l’été, l’ancien latéral droit du FC Nantes n’avait pas donné suite car… ses parents craignaient pour sa sécurité dans un pays en guerre avec l’Ukraine depuis trois ans et demi. Coco a donc poursuivi sa préparation estivale avec l’UNFP, enchaînant les matches amicaux. Mais il pourrait bientôt signer dans un nouveau club, celui-là situé dans un autre pays en guerre, Israël !

L’Hapoël Tel-Aviv le veut

Mohamed Toubache-Ter annonce en effet que « Marcus Coco est dans le viseur de l’Hapoël Tel-Aviv ». Une destination qui ne devrait pas plus rassurer sa famille. Mais l’ancien Nantais a-t-il encore le choix ? De nombreux pays européen ont vu leur marché estival des transferts s’arrêter lundi. Certains comme la Turquie sont encore ouverts jusqu’à lundi prochain. Israël, lui, a poussé jusqu’au 28 septembre. Mais les opportunités diminuent à mesure que les jours passent. S’il ne veut pas passer une demi-saison blanche, voire pire, Marcus Coco va devoir faire un choix fort.

A moins qu’il ne se décide à attendre l’appel d’un club français, où le recrutement d’un joker est possible en cas de grave blessure d’un joueur.