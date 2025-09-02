FC Nantes Mercato : révélations sur le départ avorté de Mostafa Mohamed
FC Nantes Mercato : révélations sur le départ avorté de Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed célébrant la victoire du FC Nantes sur Auxerre (1-0) avec les supporters de la Beaujoire.
Raphaël Nouet
2 septembre 2025

Annoncé partant, Mostafa Mohamed est finalement resté au FC Nantes. Mais aussi bien le club que le joueur auraient souhaité que leurs routes se séparent.

Samedi, Mostafa Mohamed a offert la première victoire de la saison au FC Nantes (1-0 contre Auxerre). L’Egyptien pensait peut-être disputer son dernier match avec les Canaris mais ce n’est finalement pas le cas. Arrivé il y a deux ans, il va enchaîner une troisième saison en Loire-Atlantique. C’est peu dire que personne ne s’y attendait, aussi bien du côté de la Maison Jaune que du joueur.

Entre 8 et 10 M€, le FCN le laissait partir

Dans le podcast Sans Contrôle, les journalistes présents ont fait plusieurs révélations sur Mohamed. D’abord que les proches de l’attaquant ont vraiment tout fait pour lui trouver un nouveau point de chute. Ensuite que le FC Nantes était prêt à le laisser partir en cas d’offre entre 8 et 10 M€ (il en vaut 5, selon Transfermarkt). Mais aucune proposition n’est arrivée jusque sur le bureau de Franck Kita. Il y a eu des intérêts, comme ceux de Lens et de Nice, mais ça ne s’est pas traduit par un contact de club à club.

Enfin, selon le podcast, Mostafa Mohamed n’aurait pas que des amis au sein du vestiaire nantais. Son caractère assez lunatique le mettrait à la marge, tout comme le fait qu’il se donne toujours à fond aux entraînements, au risque de blesser ses partenaires. Malgré cela, il devrait être régulièrement titulaire car, autre révélation, Luis Castro l’apprécie énormément.

Mostafa Mohamed célébrant la victoire du FC Nantes sur Auxerre (1-0) avec les supporters de la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : révélations sur le départ avorté de Mostafa Mohamed

Par Raphaël Nouet
