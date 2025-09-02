Après plusieurs jours de suspense et de rumeurs persistantes, Matthis Abline (22 ans) a décidé de poursuivre son aventure au FC Nantes. Un dénouement qui met fin à un feuilleton haletant du mercato estival.

La fin du feuilleton Abline a-t-elle été sifflée hier soir à 20h ? Selon Ouest-France, le suspense a duré jusqu’aux dernières heures du marché des transferts mais l’attaquant de 22 ans restera bel et bien au FC Nantes cette saison même si plusieurs marchés ne sont pas encore fermés en Europe et ailleurs.

Sunderland, qui avait déjà montré son intérêt, est revenu à la charge pour tenter de s’attacher les services d’Abline, tandis que Newcastle s’était renseigné sur le profil du joueur. Mais aucune des deux formations anglaises n’a formulé d’offre concrète. Le FC Nantes et son joueur ont donc pu tourner la page et confirmer son maintien dans l’effectif.

Abline, une entrée intéressante contre Auxerre

Pour le club, c’est une excellente nouvelle : Abline, prometteur et rapide, pourra continuer à évoluer dans un environnement qu’il connaît parfaitement et où il a déjà commencé à s’imposer. Sa présence permettra également au FC Nantes de conserver de la profondeur dans son secteur offensif, un point essentiel après les départs enregistrés cet été.

Dans la tête du joueur, on a également perçu un changement positif. Peu concerné lors des deux premiers matches de Ligue 1, Abline a réalisé une entrée intéressante lors de la victoire des Canaris devant l’AJ Auxerre, samedi à la Beaujoire (1-0). Son association avec Mostafa Mohamed promet.