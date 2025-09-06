Le Stade Rennais a bougé tardivement dans les derniers instants du mercato. Si le club breton a vu partir Arnaud Kalimuendo le 18 août, la direction a tout mis en œuvre pour renforcer son secteur offensif même si son plan A n’a pas pu aboutir.

Les arrivées d’Esteban Lepaul et Breel Embolo marquent un tournant dans la stratégie rennaise, mais un autre nom circulait en interne : celui de Lucas Stassin, la jeune pépite de l’ASSE, qui pouvait lui-même incarner une solution de rechange au dossier Georges Mikautadze.

Car oui, L’Équipe affirme que le Stade Rennais avait tenté de s’offrir Mikautadze, aujourd’hui à Villarreal. Une piste jugée prioritaire dès l’ouverture du marché, mais rapidement refroidie par les exigences lyonnaises. Rennes s’est alors rabattu sur d’autres profils, avec Embolo en tête de liste. L’international suisse, suivi depuis longtemps, a fini par rejoindre la Bretagne après des semaines de négociations, tandis que Lepaul est venu compléter la ligne d’attaque.

Mais le staff n’a pas fermé la porte à une nouvelle recrue, et Stassin apparaissait comme un coup possible. À 20 ans, le jeune attaquant belge de l’AS Saint-Étienne suscitait déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Ses qualités avaient séduit Habib Beye et son staff, soucieux de trouver un joueur capable d’apporter de la profondeur. Mais c’est finalement un duo Lepaul-Embolo qui aura cette mission… jusqu’au mercato hivernal ?