ASSE : Pourquoi Saint-Étienne a refusé le transfert de Pierre Ekwah malgré la tension

Pierre Ekwah voulait partir, Levante a tout tenté, mais Saint-Étienne a refusé d’ouvrir la porte. Entre désirs d’ailleurs affirmés par le joueur et fermeté glaciale de la direction, le dossier s’est transformé en véritable affrontement interne.

Ekwah, un investissement devenu source de tensions

Recruté pour 6 M€, Pierre Ekwah incarnait le projet Kilmer Sport : un milieu moderne, puissant, capable de dominer la Ligue 2 et de prendre de la valeur. Mais l’enthousiasme du début a vite laissé place à un malaise. Dès le mercato, Ekwah a affiché ses envies de départ, jugeant la L2 trop étroite pour ses ambitions.

Levante insiste, l’ASSE bloque

Le club espagnol a multiplié les offensives :

Proposition 1 : prêt payant avec option d’achat à 6,5 M€ → refusée

: prêt payant avec option d’achat à 6,5 M€ → Proposition 2 : prêt à 500 k€, option d’achat à 7 M€ → refusée

Malgré la pression, la direction stéphanoise est restée inflexible, refusant tout compromis.

Le joueur contre son club : rupture consommée ?

Pierre Ekwah ne s’attendait pas à ce que l’ASSE lève son option d’achat… C’est là que la situation a basculé. Ekwah, frustré, a séché plusieurs séances d’entraînement, envoyant un signal clair : il ne se voit plus dans le projet. L’attitude a crispé le vestiaire et placé Eirik Horneland dans une position délicate. Le Franco-Ghanéen ne cache plus son désaccord, et le rapport de force avec le club vire au bras de fer.

Kilmer Sport assume le clash

Malgré cette fronde, la direction refuse de céder. Pour Kilmer, Ekwah est un actif majeur, qui doit rapporter bien plus qu’un simple chèque de 7 M€. Quitte à supporter un conflit interne, le club préfère garder le joueur et espérer qu’il revalorise son image sur le terrain. Mais l’intransigeance pourrait coûter cher si la situation dégénère.

Un feuilleton qui empoisonne l’ASSE

Suivi en Écosse, en Espagne et ailleurs en Europe, Ekwah ne manquera pas de prétendants. Mais en l’état, son avenir immédiat à Saint-Étienne s’annonce lourd de tensions. Entre un joueur déterminé à partir et une direction qui ne lâche rien, l’ASSE s’expose à un climat explosif qui pourrait fragiliser toute la saison.