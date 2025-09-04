🟦 Officiel

Après son départ d’Al-Orobah en Saudi Pro League, Kurt Zouma (30 ans) était à la recherche d’un nouveau challenge. Plusieurs clubs espagnols et italiens s’étaient intéressés au défenseur français, à l’image de Lecce. Mais contre toute attente, c’est vers Cluj que l’international tricolore a finalement posé ses valises !

Le club roumain a officialisé la signature, soulignant l’ampleur de ce recrutement : « Nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Kurt Zouma est le nouveau joueur de notre équipe ! Zouma a une carrière impressionnante et une expérience au plus haut niveau (…) Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille CFR et lui souhaitons beaucoup de succès sous le maillot de notre équipe ! » Un communiqué qui montre toute l’ambition du club à renforcer son effectif avec des profils internationaux.

Zouma, formé à l’ASSE et passé par Chelsea ou West Ham, arrive à Cluj avec un palmarès impressionnant, incluant des titres de Premier League et une Coupe du monde avec la France. À 30 ans, ce choix surprenant marque un tournant dans sa carrière : après avoir évolué dans des championnats très médiatisés, il opte désormais pour un défi dans un championnat moins exposé, mais où il pourra apporter toute son expérience et son leadership.

Pour l’ASSE, c’est aussi un clin d’œil aux supporters : Zouma reste un symbole du club formateur français, même si son parcours le mène désormais loin de la Ligue 1. De son côté, Cluj compte sur lui pour solidifier sa défense et guider l’équipe dans ses ambitions nationales et européennes.

Le transfert de Zouma pourrait inspirer d’autres joueurs en quête de nouveaux horizons : parfois, un défi inattendu peut offrir autant de satisfactions que les championnats les plus prestigieux. Les prochaines semaines permettront de voir si l’international français saura imposer son autorité et son talent dans ce championnat roumain, et si ce choix audacieux sera couronné de succès.