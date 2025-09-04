Revue de presse espagnole : blessure, tensions… la crise couve au FC Barcelone !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Kurt Zouma met le cap sur une destination totalement inattendue ! 

Kurt Zouma (Cluj)
Bastien Aubert
4 septembre 2025

🟦 Officiel

Après son départ d’Al-Orobah en Saudi Pro League, Kurt Zouma (30 ans) était à la recherche d’un nouveau challenge. Plusieurs clubs espagnols et italiens s’étaient intéressés au défenseur français, à l’image de Lecce. Mais contre toute attente, c’est vers Cluj que l’international tricolore a finalement posé ses valises !

Le club roumain a officialisé la signature, soulignant l’ampleur de ce recrutement : « Nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Kurt Zouma est le nouveau joueur de notre équipe ! Zouma a une carrière impressionnante et une expérience au plus haut niveau (…) Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille CFR et lui souhaitons beaucoup de succès sous le maillot de notre équipe ! » Un communiqué qui montre toute l’ambition du club à renforcer son effectif avec des profils internationaux.

Zouma, formé à l’ASSE et passé par Chelsea ou West Ham, arrive à Cluj avec un palmarès impressionnant, incluant des titres de Premier League et une Coupe du monde avec la France. À 30 ans, ce choix surprenant marque un tournant dans sa carrière : après avoir évolué dans des championnats très médiatisés, il opte désormais pour un défi dans un championnat moins exposé, mais où il pourra apporter toute son expérience et son leadership.

Pour l’ASSE, c’est aussi un clin d’œil aux supporters : Zouma reste un symbole du club formateur français, même si son parcours le mène désormais loin de la Ligue 1. De son côté, Cluj compte sur lui pour solidifier sa défense et guider l’équipe dans ses ambitions nationales et européennes.

Le transfert de Zouma pourrait inspirer d’autres joueurs en quête de nouveaux horizons : parfois, un défi inattendu peut offrir autant de satisfactions que les championnats les plus prestigieux. Les prochaines semaines permettront de voir si l’international français saura imposer son autorité et son talent dans ce championnat roumain, et si ce choix audacieux sera couronné de succès.

ASSEMercato
#OFFICIALISATION#TRANSFERTS

Les plus lus

Kurt Zouma (Cluj)
ASSE...

ASSE Mercato : Kurt Zouma met le cap sur une destination totalement inattendue ! 

Par Bastien Aubert
Raphinha (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : blessure, tensions… la crise couve au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline a snobé l’OM et le Stade Rennais, la vérité éclate !

Par Bastien Aubert
Lassine Sinayoko lors du match de l'AJ Auxerre à Nantes.
Mercato...

RC Lens Mercato : Sinayoko finalement sang et or ?

Par Raphaël Nouet
Presnel Kimpembe avec un chasuble de remplaçant lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG : Luis Enrique sacrifie un historique en Ligue des Champions, départ imminent ! 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : un dernier coup de folie après la fermeture du marché ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Rowe – Rabiot, une nouvelle altercation passée sous silence ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le faux départ de Stassin fait déjà des étincelles

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi lors du match de l'OM à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : une légende du club vole au secours de Balerdi

Par Raphaël Nouet
Matvey Safonov (PSG) : « Mon objectif, c’est de jouer »
Ligue 1...

Matvey Safonov (PSG) : « Mon objectif, c’est de jouer »

Par Louis Chrestian
OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !
Ligue 1...

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !

Par Louis Chrestian
Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !
FC Barcelone...

Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !

Par Louis Chrestian
OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club
OL...

OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club

Par Louis Chrestian
Breel Embolo lors d'in entraînement de l'AS Monaco.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : les Rouge et Noir moqués pour le recrutement d’Embolo

Par Raphaël Nouet
Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports va faire entrer les supporters dans le capital du club !

Par Raphaël Nouet
CJ Egan-Riley lors de son expulsion à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : Egan-Riley connaît sa sanction après l’Olympico !

Par Raphaël Nouet
Roland Romeyer à Geoffroy-Guichard quand il était encore président de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : l’ancien président Roland Romeyer visé par deux plaintes de salariées

Par Raphaël Nouet
Un journaliste de beIN s'abritant sous un parapluie lors d'une rencontre de Ligue 1.
Ligue 1...

Droits TV : nouvelle crise, beIN attaque LFP Média !

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
ASSE...

Les infos du jour : encore du remue-ménage à l’OM, Donnarumma évoque son départ du PSG, l’OL fait le bilan du mercato, un départ se concrétise à l’ASSE

Par Raphaël Nouet
Les joueurs de l'OM célébrant un but lors de leur victoire sur le Paris FC (5-2).
Ligue 1...

OM : le couperet est tombé, 5 joueurs privés de Champions League !

Par Raphaël Nouet
Luis De La Fuente consolant Lamine Yamal après la défaite de l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Yamal, le sélectionneur espagnol recadre Flick concernant les ego blaugranas

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Jean-Pierre Papin ciblé 2 axes d’amélioration chez Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Dani Carvajal lors d'une conférence de presse avec la sélection espagnole.
FC Barcelone...

Real Madrid : le FC Barcelone sème la zizanie chez les Merengue !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et son président, Pablo Longoria.
Mercato...

OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet