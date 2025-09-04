Comme prévu, l’ASSE a finalisé l’arrivée du jeune malien de 18 ans Modibo Sissoko

Le Mercato est terminé depuis lundi mais l’AS Saint-Etienne annonce ce jeudi que le milieu de terrain malien Modibo Sissoko, qu’elle avait mis à l’essai, est désormais Stéphanois. Formé à l’académie JMG Mali, le milieu offensif arrive en provenance de Guidars FC sous forme de prêt avec option d’achat. A 18 ans et demi, Sissoko, gaucher, renforcera la réserve, en tout cas dans un premier temps, indique le club forézien.

Perrin souligne les qualités techniques de Sissoko

« Nous sommes très contents d’accueillir Modibo au club, explique Loïc Perrin. C’est un jeune milieu de terrain à vocation offensive et avec de vraies qualités techniques. Il a effectué un essai très intéressant et nous souhaitons continuer avec lui. Nous allons l’accompagner pour lui permettre la meilleure adaptation possible afin qu’il puisse exprimer pleinement son potentiel. » Le joueur, lui, a fait part de sa joie et de ses premiers objectifs. « Travailler dur, progresser chaque jour et aider l’équipe réserve est mon projet avec l’AS Saint-Étienne. Mon objectif à plus long terme est aussi de pouvoir montrer toutes mes qualités pour mériter ma chance à l’échelon supérieur et un jour, intégrer l’équipe première. Je vais tout faire pour !«