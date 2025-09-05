Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes

ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d&rsquo;harcèlement et outrages sexistes
Laurent Hess
5 septembre 2025

Deux salariées de l’ASSE ont été entendues par les services de police pour des plaintes de harcèlement et outrages sexistes à l’encontre de l’ancien président Roland Romeyer. Qui s’en défend.

A la demande de Kilmer Sports, qui le trouvait trop présent et lui a interdit l’accès à L’Etrat depuis quelques mois en lui demandant de rendre son passe, Roland Romeyer (80 ans) se fait plus discret depuis la vente de l’AS Saint-Étienne au groupe canadien en juin 2024. Mais l’ancien président des Verts est de nouveau à la une de l’actualité pour de sombres raisons depuis hier soir. Le Progrès a en effet révélé que deux salariées de l’ASSE ont été entendues par les services de police dans le cadre d’une enquête le visant. Des plaintes de harcèlement et d’outrages sexistes, pour des faits qui sont antérieurs au rachat de l’ASSE l’été dernier.

Romeyer : « Je tombe des nues »

Ce sont les nouveaux propriétaires du club qui ont fait remonter cette affaire lors de leur audit du personnel du club. Toutes les femmes de l’ASSE ont « ainsi été reçues et interrogées sur les potentiels agissements de Roland Romeyer ». Comme l’écrit le quotidien régional, l’ancien binôme de Bernard Caiazzo est connu à Saint-Etienne pour certains agissements limites. Le Progrès cite un ancien collaborateur de l’ASSE qui se souvient qu’au moment de l’inauguration du musée des Verts, « Roland Romeyer avait eu un comportement particulièrement déplacé auprès des salariées d’un prestataire extérieur. Il s’agissait surtout de paroles malheureuses et tout le monde était gêné ». Une journaliste d’une chaîne de télévision aurait également recadré Romeyer après « un geste inapproprié »..

Des accusations dont se défend Romeyer. «Je suis très surpris d’apprendre que je fais l’objet de deux plaintes. Personne ne m’a prévenu et surtout personne ne m’a interrogé. Je tombe des nues, a-t-il réagi. Durant une soixantaine d’années d’activité entrepreneuriale et plus de trente-deux années passées à l’association sportive de Saint-Étienne dont 20 en tant que président, je n’ai jamais fait l’objet de la moindre accusation de “harcèlement et outrages sexistes” de la part de mes collaborateurs.  Il a donc fallu attendre mon départ de l’ASSE pour me voir subitement reprocher, sur la place publique qui plus est, un comportement prétendument répréhensible… Venant de fêter mes 80 ans, j’espérais une retraite paisible. Je répondrai, lorsque j’y serai invité, au procureur de la République, ce qui me permettra au moins de connaître les accusations dont je suis la cible et leur contenu. J’attends dès lors avec sérénité de pouvoir ainsi, le moment venu, démontrer ma bonne foi et mon innocence. »

De son côté, le club du Forez a tenu à clarifier sa position et dénoncé «toute forme de violence et de comportement inapproprié, tant sur le terrain qu’en dehors. Comme dans toute procédure judiciaire, le club laisse la justice suivre son cours et coopère pleinement avec le ministère public. Nous ne ferons aucun autre commentaire.»

ASSE
#A la une#DÉCLARATIONS#FAITS DIVERS

Les plus lus

Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus
Equipe de France...

Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus

Par Laurent Hess
ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes
ASSE...

ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Lafont sort enfin du tunnel !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Lafont sort enfin du tunnel !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?
ASSE...

ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune
ASSE...

Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune

Par Laurent Hess
Ukraine – France : la compo des Bleus est tombée !
Equipe de France...

Ukraine – France : la compo des Bleus est tombée !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le départ d’Oriol Romeu enfin officialisé
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le départ d’Oriol Romeu enfin officialisé

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : un 27e départ officialisé !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un 27e départ officialisé !

Par Laurent Hess
OM, RC Lens : le clan Labrune contre-attaque après les accusations de McCourt et Oughourlian
Ligue 1...

OM, RC Lens : le clan Labrune contre-attaque après les accusations de McCourt et Oughourlian

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un nouveau prétendant pour Davitashvili, Kilmer Sports reste ferme !
ASSE...

ASSE Mercato : un nouveau prétendant pour Davitashvili, Kilmer Sports reste ferme !

Par Laurent Hess
Mercato : après le départ de Bennacer, l’AC Milan veut régler le cas Yacine Adli
Mercato...

Mercato : après le départ de Bennacer, l’AC Milan veut régler le cas Yacine Adli

Par Laurent Hess
Ligue 1+ : McCourt mise sur l’ère numérique pour relancer le football français
Ligue 1...

Ligue 1+ : McCourt mise sur l’ère numérique pour relancer le football français

Par Louis Chrestian
Real Madrid : l’Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !
International...

Real Madrid : l’Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !

Par Laurent Hess
Rachid Ghezzal dans ses belles oeuvres à Besiktas.
Ligue 1...

OL – INFO BUT ! Mercato : le retour de Rachid Ghezzal se confirme !

Par Alexandre Corboz
ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !
ASSE...

ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !

Par Laurent Hess
McCourt allume Nasser al-Khelaïfi : « Nous voyons le monde différemment »
Ligue 1...

McCourt allume Nasser al-Khelaïfi : « Nous voyons le monde différemment »

Par Louis Chrestian
Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français
Ligue 1...

Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français

Par Louis Chrestian
Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !
Equipe de France...

Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !

Par Louis Chrestian
On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !
Mercato...

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029
Ligue 1...

Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029

Par Louis Chrestian
OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal
Mercato...

OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal

Par Louis Chrestian
De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou
Ligue 1...

De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou

Par Louis Chrestian
Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !
FC Barcelone...

Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !

Par Louis Chrestian
Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine
Equipe de France...

Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet