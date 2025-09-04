Le Géorgien, pisté par Besiktas, a marqué ce soir avec sa sélection, contre la Turquie…

Menés 3-0 avant de mieux finir la rencontre, les Géorgiens se sont inclinés face à la Turquie (2-3), ce jeudi, pour démarrer leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Zuriko Davitachvili et Khvitcha Kvaratskhelia ont chacun marqué un but, en vain. Le Stéphanois a réduit l’écart en reprenant un ballon frappé sur le poteau gauche par Anzor Mekvabichvili (1-3, 63e).

Et si Besiktas revenait à la charge ?

Un but qui intervient alors que le nom de l’ancien girondin est revenu ces derniers jours du côté de Besiktas, et alors que le Mercato ne se termine que dans une semaine en Turquie… De quoi convaincre le club istanbul de revenir à la charge ? On devrait vite le savoir, mais Kilmer Sports a montré avec Lucas Stassin, en refusant une offre de 24 M€ ce lundi pour le Belge, que l’argent n’était pas son premier paramètre cet été, mais plutôt l’ambition de vite ramener l’ASSE en Ligue 1…