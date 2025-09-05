Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l'histoire des Verts

ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l&rsquo;histoire des Verts
Laurent Hess
5 septembre 2025

Ebenezer Annan a fait part de ses grandes ambitions avec l’ASSE, un club où le latéral gauche ghanéen compte bien s’installer sur la durée.

Rencontré à L’Etrat quelques jours avant le match contre Grenoble (1-1) qu’il n’a pas pu disputer à cause de sa blessure à la cheville, Ebenezer Annan s’est longuement confié à Evect. Le latéral gauche ghanéen, arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade après avoir été formé à Bologne, n’est pas très satisfait de ses premières prestations, et déçu de se retrouver sur le flanc aussi rapidement. « Je pense que je n’ai pas fait les meilleures performances possibles mais que ce sera de mieux en mieux match après match, a-t-il confié. Je voulais prouver aux supporters que j’étais là pour me battre pour le maillot, pour jouer, pour faire en sorte que tout aille bien pour nous. Je dois tout donner pour le club et ses supporters, et je suis vraiment triste de m’être blessé, c’est la première fois que je me blesse au football. C’est une période un peu compliquée car je n’ai pu jouer que trois matchs avant de connaître cette blessure. C’est vraiment dur pour moi. »

Objectif 5 buts, 10 passes décisives pour Annan cette saison !

Annan est ensuite revenu sur son transfert estival…« Pour moi, l’ASSE, ça n’a pas été un choix difficile car je voulais quitter l’Étoile Rouge de Belgrade donc dès que j’ai eu l’information que Saint-Étienne me voulait, j’ai répondu à mes agents que je voulais y aller. Je voulais venir à Saint-Étienne. J’ai parlé avec les dirigeanrs, ils m’ont tout expliqué par rapport au club et j’ai compris que c’est un club qui allait m’aider à m’améliorer. » Par rapport à son style de jeu, le Ghanéen ne cache pas son goût pour l’attaque… « C’est très difficile pour moi de rester en défense. J’ai toujours envie de courir. J’aime davantage le travail offensif pour créer des occasions. Défendre, je n’aime pas vraiment ça même si j’aime me battre tout le temps. Ce que j’apprécie vraiment, c’est de créer des occasions pour marquer des buts. Pour la première partie de saison, je me fixe comme objectif cinq ou six passes décisives et peut-être marquer deux ou trois buts. Pour la saison complète, j’aimerais faire une dizaine de passes décisives et marquer quelque chose comme cinq buts. Si tu es un défenseur qui marque ou qui fait des passes décisives, tu fais la différence. C’est ce qui attire également les grandes équipes. » Mais Annan entend rester quelques saisons en Vert… « J’ai eu des sentiments incroyables en arrivant ici donc je veux rester ici longtemps pour connaître le maximum de belles choses avec cette équipe. Je veux monter en Ligue 1. Je veux faire partie de ce groupe et qu’on soit la meilleure équipe de Ligue 2. Il faut qu’on marque l’histoire. Si je pars un jour, je veux qu’on se souvienne de moi, comme ce que j’ai vu dans le musée. »

