Dans une interview accordée au Figaro, Franck McCourt a évoqué sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi. S’il affirme entretenir « de très bonnes relations » avec le président du PSG, le propriétaire de l’OM souligne aussi une divergence majeure de vision.

McCourt explique :

« Joseph et moi avons de très bonnes relations avec Nasser. Nous voyons juste le monde différemment. Nasser al-Khelaïfi a récemment expliqué que le sacre du PSG en C1 était la preuve que les choses fonctionnent bien au sein de la LFP. Pour lui, la Ligue semble fonctionner parce que ça fonctionne bien pour le PSG. Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet. »

Ligue 1 VS PSG : un nouveau terrain d’opposition

Derrière ces propos polis, le message est clair : la réussite parisienne ne doit pas être confondue avec la bonne santé de la Ligue 1. Une manière pour McCourt de rappeler qu’au-delà du PSG, les autres clubs attendent un projet plus collectif et équilibré pour le football français.