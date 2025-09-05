ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !

Le milieu de terrain quitte bien l’ASSE à un an du terme de son contrat.

Benjamin Bouchouari avait rejoint la Turquie en début de semaine et c’est désormais officiel : le petit milieu de terrain marocain s’est engagé avec Trabzonspor ce vendredi.

L’ASSE confirme son départ

L’AS Saint-Étienne confirme le transfert de Bouchouari, annoncé quelques instants plus tôt par Trabzonspor, actuel 2eme de Süper Lig turque. Le montant de la transaction atteint 4 millions d’euros fixés, auxquels s’ajoute 1 million d’euros de bonus, selon Foot Mercato.