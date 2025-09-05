ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?

Au placard à l’ASSE, Dylan Batubinsika a joué et gagné hier avec sélection.

Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce vendredi, la RD Congo s’est imposée face au Soudan du Sud (4-1) à Djouba, et Dylan Batubinsika était titulaire, il a joué l’intégralité de la rencontre. Sous contrat jusqu’en 2026, le défenseur n’entre plus dans les plans à l’ASSE où il été écarté du pro depuis le premier match de préparation face à Carouge.

La piste Kocaelispor s’est refermée pour Batubinsika

S’il a pu se montrer à nouveau avec sa sélection, Batubinsika a enregistré une mauvaise nouvelle ces derniers jours puisque son contact le plus chaud, avec Kocaelispor, s’est sérieusement refroidi. En effet, selon Nokta Gazetesi, c’est Hrvoje Smolcic qui devrait débarquer en Turquie, et non lui, Kocaelispor préférant miser sur le défenseur croate de Francfort, prêté à Linz l’an dernier, en Autriche…