ASSE : Horneland a reçu une double bonne nouvelle avant la reprise de la L2

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors d'un échauffement avant un match dans le Chaudron.
Bastien Aubert
6 septembre 2025

La trêve internationale s’accompagne d’un vent d’optimisme à l’AS Saint-Étienne. Touché lors du déplacement à Boulogne-sur-Mer, Dennis Appiah a officiellement démarré sa réathlétisation. De quoi rassurer un collectif très sollicité à ses couloirs, alors que d’autres éléments de l’effectif reprennent aussi des couleurs.

Après un recrutement renforcé cet été, les soucis physiques se sont rapidement invités dans les rangs des Verts, surtout parmi les latéraux. Coup sur coup, Appiah puis Ebenezer Annan ont rejoint l’infirmerie, mettant à l’épreuve l’organisation défensive du coach Horneland.

  • Dennis Appiah : absent surprise contre Boulogne-sur-Mer, en cours de récupération
  • Ebenezer Annan : blessure à la cheville, survenue dès sa troisième titularisation

Le staff médical s’active pour ramener au plus vite ses éléments clés, tandis que le groupe reste mobilisé. Les ajustements réalisés pour pallier ces absences témoignent de la capacité du club à anticiper, notamment avec le remplaçant de Dennis Appiah à l’ASSE prêt à être lancé si besoin.

Réathlétisation en cours pour Appiah : premiers signes positifs

La nouvelle a fait du bien à l’ensemble du vestiaire : Le site Evect annonce que Dennis Appiah entame une phase essentielle de réathlétisation à L’Etrat. Cette étape signifie que le latéral droit en a déjà terminé avec les soins immobiles et passe désormais aux exercices sur terrain, sous la houlette des préparateurs athlétiques.

L’entraîneur Eirik Horneland s’était montré transparent : l’indisponibilité des deux joueurs devrait durer encore “quatre à cinq semaines”. Malgré tout, les signaux sont encourageants, entretenus par un staff technique totalement impliqué dans le suivi de leurs joueurs. Pour suivre l’actualité complète du défenseur, il est également possible de consulter son évolution au fil des semaines.

Ebenezer Annan, moral en berne mais espoirs pour le retour

Blessé à la cheville face à Boulogne-sur-Mer, Ebenezer Annan vit forcément une phase délicate, surtout après seulement trois matchs sous ses nouvelles couleurs. Sa déception est palpable, avec une frustration de ne pas pouvoir montrer son potentiel dans la durée.

Malgré tout, le joueur garde une détermination intacte, bien décidé à retrouver le groupe dès que possible. Son évolution rapide de valeur marchande, illustration de sa progression, laisse même imaginer un retour en force lors de la reprise. Annan n’a pas perdu de vue ses objectifs stéphanois, porté par la confiance de ses dirigeants.

Mahmoud Jaber : des nouvelles rassurantes après son coup reçu

Sorti sur un gros choc au pied lors de la dernière rencontre contre Grenoble, Mahmoud Jaber a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé. Le milieu de terrain, déjà incontournable cette saison avec un but et trois titularisations, se veut positif sur sa récupération : “Oui, c’est bon. Mon pied va mieux de jour en jour. Je reviendrai plus fort.”

Cette déclaration d’un joueur à la trajectoire ascendante, au cœur du collectif stéphanois, n’est pas passée inaperçue. Ses statistiques et son engagement témoignent de son importance dans le dispositif du coach, et confirment sa capacité à surmonter ce genre d’incident rapidement.

L’infirmerie bientôt vide ? Cap vers la reprise

Si la prudence reste de mise sur les délais de retour, la dynamique du groupe apparaît clairement positive. Les joueurs blessés bénéficient d’un accompagnement exemplaire, chacun affichant sa volonté de revenir avec ambition.

La mobilisation collective et l’efficacité du staff offrent d’ailleurs de belles perspectives pour le prochain match de Ligue 2. Les supporters peuvent aborder la reprise avec confiance : les Verts resteront compétitifs, portés par un groupe qui n’a jamais perdu sa combativité, même dans l’adversité.

