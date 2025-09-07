Eirik Horneland s’est longuement confié dans Le Progrès en donnant sa ligne de conduite au sujet du style de jeu qu’il souhaite voir ses joueurs donner à l’AS Saint-Étienne.

Neuf mois après son arrivée, Eirik Horneland commence à poser les fondations de son projet à l’AS Saint-Étienne. Dans un long entretien accordé au Progrès, l’entraîneur norvégien a dévoilé sa philosophie et le type de joueurs qu’il souhaite voir débarquer lors des prochains mercatos.

Pour Horneland, tout part d’une idée claire : un football tourné vers l’avant, dynamique et créatif. « Avoir une vision claire de ce que l’on veut faire est le meilleur moyen de parvenir à ses objectifs », explique-t-il dans le quotidien régional. Le coach veut une équipe « plaisante à regarder », capable de dominer le rythme des matchs avec un pressing haut, tout en étant inventive dans les trente derniers mètres. Selon lui, certains jeunes comme Stassin, Davitashvili, Boakye ou Cardona incarnent déjà cette philosophie et montrent leur personnalité sur le terrain.

Au-delà des qualités techniques, Horneland insiste sur l’état d’esprit : « Avant tout, je veux des mecs qui travaillent dur. Qui comprennent combien c’est dur de gagner et à quel point ils peuvent se dépasser à l’entraînement pour se développer individuellement et collectivement. » Pour lui, la discipline et l’investissement sont la clé pour transformer le potentiel individuel en performances collectives.

L’adaptabilité est également un critère majeur. Horneland veut construire une équipe flexible, capable de s’ajuster à ses propres joueurs plutôt qu’à ses adversaires : « Cardona joue complètement différemment de Davitashvili ou Boakye. Je veux une équipe qui ait des idées de jeu et qui s’y tienne, qu’on ne change pas pour nos adversaires. » L’objectif est clair : traduire son intensité et sa vision du football sur le terrain à chaque match, tout en reflétant la personnalité de l’ASSE.

Ce discours trace déjà une ligne claire pour le futur mercato stéphanois. Les nouvelles recrues devront non seulement correspondre à un profil technique précis, mais aussi partager cet état d’esprit offensif, énergique et volontaire. Horneland ne veut pas d’un football défensif et ennuyeux : chaque joueur doit être capable de s’exprimer et de participer activement à l’identité que le coach veut imposer à l’ASSE.