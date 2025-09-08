L’ancien défenseur sénégalais rêve de voir des jeunes de son club et de son académie rejoindre l’ASSE.

A bientôt 40 ans, Moustapha Bayal a quitté l’ASSE depuis presque dix ans, mais cela ne l’empêche pas de continuer de clamer son amour pour les Verts. Stéphanois pendant une décennie, il est retourné vivre chez lui, à Dakar, où il cumule deux fonctions : Bayal est à la fois directeur sportif de son académie créée avec deux autres anciens professionnels sénégalais, et directeur sportif de l’US Gorée avec qui il vient de terminer 2e du championnat de D1. Dans un entretien à Tribune Verte, l’ancien défenseur indique qu’il est resté en contacts avec plusieurs anciens coéquipiers, en particulier Loïc Perrin, et qu’il a plusieurs bons jeunes qu’il rêve de voir porter le maillot stéphanois.

Loïc Perrin invité à Dakar

« Je suis directeur sportif du club de Gorée depuis deux ans, c’est moi qui gère le recrutement, a-t-il confié. On vient de finir 2e du championnat. On était en tête depuis le début mais on a fini avec 3 points de retard sur Jaraaf. C’est dommage. On rêvait du titre. Mais on a quand même fait une très belle saison. On peut être fiers de nous. Et avec Moustapha Diallo et Babacar Gueye, on gère à trois notre académie, avec aussi Didier Narboni qui est notre partenaire en France. On va avoir de superbes installations à la rentrée, on a hâte ! La satisfaction, c’est de voir que le travail commence à porter ses fruits. On a des jeunes qui ont signé à Annecy, et on en a deux qui vont partir à l’essai au Havre et à Braga. On a vraiment de bons joueurs. De très bons joueurs, même. Des talents, il y en a beaucoup ici, que ce soit au Sénégal ou en Gambie. L’objectif, c’est d’aider les jeunes à aller au haut niveau. Avec Moustapha et Babacar, on a connu la L1, la sélection. On connait le chemin. On sait comment leur donner un petit coup de pouce pour les accompagner. Contrairement à d’autres, on ne fait pas n’importe quoi avec les petits. »

Et à Bayal d’ajouter, sur son envie de voir des jeunes marcher sur ses traces à l’ASSE… « C’est ce que je veux ! Il faut en discuter avec Loïc (Perrin). En fait on en a déjà un peu parlé. Saint-Etienne, tout le monde sait que c’est mon club. Je connais le club par cœur. Je sais qui pourrait s’épanouir là-bas et s’imposer. Loïc sait qu’il est le bienvenu, on l’accueillera les bras ouverts s’il peut venir. C’est mon ami. C’est quelqu’un qui a beaucoup compté pour moi à l’ASSE, sur le terrain mais aussi en dehors quand je suis arrivé. Je serais vraiment heureux et fier si je pouvais lui rendre tout ça, à lui et au club. On a quatre internationaux espoirs dans l’équipe, quatre joueurs qui ont joué la CHAN (ndlr : Championnat d’Afrique des Nations). Il y a deux milieux excentrés qui vont très vite, un défenseur central, le meilleur du championnat, et un gardien, le meilleur du championnat lui aussi. Il y a beaucoup de très très bons éléments ici, des joueurs talentueux. Il y a un petit qu’on avait découvert sur un terrain vague, il faut le voir, il joue comme Messi ! »