Alors que le mercato estival semble terminé chez les Verts, l’avenir de Pierre Ekwah (23 ans) reste totalement flou. Plus les semaines passent, plus le climat s’envenime entre le joueur et l’AS Saint-Étienne.

Quel avenir pour Pierre Ekwah ? En ce mardi 9 septembre 2025, la situation du milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne n’a pas bougé d’un iota : il n’est toujours pas revenu à l’entraînement !

Selon les dernières informations de Peuple Vert, aucun retour à l’entraînement n’est d’ailleurs programmé pour le moment. En froid total avec sa direction, Ekwah paraît plus éloigné que jamais d’un come-back sous le maillot de l’ASSE. Le dialogue entre son entourage et le club s’est réduit à peau de chagrin, au point que les discussions semblent aujourd’hui au point mort.

Aucun retour envisagé pour Ekwah !

Ce silence alimente forcément les spéculations sur l’avenir du joueur. Certains imaginent déjà un départ dès le mercato d’hiver, d’autres redoutent une longue mise à l’écart, synonyme de saison blanche. Quoi qu’il en soit, les supporters de l’ASSE commencent à perdre espoir de revoir le joueur de 23 ans sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Les prochaines semaines pourraient être décisives… et s’annoncent explosives. En attendant, Eirik Horneland ont un périlleux déplacement à Clermont à préparer ce samedi (20h) pour la reprise de la Ligue 2.