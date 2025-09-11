Le chapitre de Benjamin Bouchouari à Saint-Étienne s’est refermé avec une intensité particulière. Le milieu de terrain marocain quitte l’ASSE pour relever le défi turc à Trabzonspor.

Bouchouari à l’ASSE : un parcours déjà marquant

Arrivé dans le Forez en 2022, Benjamin Bouchouari a vite laissé son empreinte sur le milieu stéphanois. En trois saisons, il totalise 96 apparitions sous le maillot vert et s’est offert deux réalisations, accompagnant l’équipe dans sa remontée au plus haut niveau. Malgré un statut souvent de joker, son engagement, son énergie et sa qualité de relance en ont fait un élément moteur de la jeune génération. À seulement 23 ans, il a su s’imposer comme un cadre d’avenir, incarnant l’espoir d’un football combatif, orchestré dans l’entrejeu par ses courses et ses interventions décisives.

Trabzonspor tente le pari malgré la blessure

Ce transfert ne ressemble à aucun autre. Victime d'une spondylolyse – une fracture de stress au dos – Bouchouari va rester loin des terrains pour une durée estimée entre deux et six mois selon l'évolution de sa rééducation. Pourtant, Trabzonspor n'a pas hésité à miser sur ses qualités, comme l'a reconnu le directeur sportif turc : sans cette blessure, l'opération n'aurait sans doute pas été réalisable à si bon compte pour le septième du dernier championnat turc. Ce choix audacieux illustre parfaitement la volonté du club de se projeter sur le long terme.

Un transfert stratégique pour les deux clubs

Estimée autour de 4 millions d’euros, la transaction répond à plusieurs impératifs pour les deux parties. Du côté de l’ASSE, la conjoncture financière et l’équilibre de l’effectif ont poussé à saisir l’opportunité, malgré la perte d’un joueur apprécié pour sa combativité et sa capacité à accélérer le jeu. Cette rentrée d’argent permettra de consolider la stabilité du club tout en ouvrant la porte à d’autres ajustements dans l’entrejeu. Trabzonspor, quant à lui, fait le pari d’un retour réussi de Bouchouari : en misant sur son potentiel, il espère façonner un futur cadre susceptible de porter haut les couleurs du club, notamment sur la scène internationale.

Les adieux de Bouchouari : un message fort aux supporters

Quelques jours après l’officialisation de son départ, Bouchouari a adressé une vidéo touchante à la communauté verte sur Instagram, retraçant ses moments marquants à l’ASSE. Un sobre “Merci Saint-Etienne” pour fermer la parenthèse, mais une émotion palpable, accueillie avec ferveur par les supporters.

L’histoire Bouchouari – Saint-Étienne se termine, mais laisse derrière elle le souvenir d’un joueur engagé, précoce et talentueux.