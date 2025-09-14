Le technicien italien a indiqué pourquoi il n’avait pas appelé Neymar lors des derniers matches du Brésil.

Après quatre saisons passées au Real Madrid, Carlo Ancelotti a rejoint la sélection nationale brésilienne cet été. Interrogé par L’Équipe sur une saison dernière marquée par des difficultés défensives et de nombreux blessés, l’entraîneur italien a reconnu avoir vécu une dernière saison délicate. Ancelotti a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, très bonne, et il est aussi revenu sur son expérience au PSG, évoquant ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais Don Carlo a aussi été amené à revenir sur la situation de Neymar avec la sélection brésilienne, en expliquant que sa condition physique serait déterminante pour envisager un retour.

« Neymar est en train d’améliorer sa condition. C’est sans doute le joueur brésilien le plus talentueux »

«Le cas Neymar ? Ce n’est pas un cas, a-t-il expliqué. Pourquoi le serait-ce ? Une sélection doit regrouper les joueurs les plus talentueux. C’est évident, non ? Mais un joueur de talent doit être bien physiquement, aussi. Il doit être à 100 %, pas à 80. Neymar est en train d’améliorer sa condition. C’est sans doute le joueur brésilien le plus talentueux. Il a eu un petit problème physique et a récupéré assez vite. Mais je veux qu’il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. Son objectif doit être d’être prêt en juin. Peu importe qu’il soit ou pas dans la liste en octobre, en novembre ou en mars.» Le message est plutôt clair.