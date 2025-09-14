Lucas Stassin a joué un rôle essentiel hier dans la victoire de l’ASSE à Clermont.

Menés à la pause, les Verts sont repartis de Clermont avec les trois points hier et Lucas Stassin n’a pas été étranger à ce scenario renversant. Entré à la mi-temps à la place de Ben Old, le Belge a signé une passe décisive et un but, fêté avec rage. « Ma joie sur le but ? La joie de marquer. Je suis heureux. Chaque match est important. On veut remonter avec le titre. Je donne tout pour le club, je me donne à fond, je l’avais dit», a commenté Stassin au micro de beIN. Le Mercato enfin terminé, Stassin a envoyé un message.

Nadé l’a félicité

Son entrée en jeu est soulignée par Le Progrès. « Avec un avant-centre de métier efficace, tout va mieux. C’est la morale du déplacement des Verts en terre clermontoise, de nouveau seuls premiers au classement après en avoir été délogés vendredi par le Red Star », écrit le quotidien régional ce dimanche. En ajoutant : « Sur la pointe des pieds et sans idée pendant une mi-temps, et sans Stassin ni Duffus confinés sur le banc « en raison de leur manque de temps de jeu » selon leur entraîneur, l’entrée du Belge à la pause – une passe décisive, un but – a remis le destin de l’ASSE dans le bon sens. Au tableau d’affichage d’abord, pour faire passer le club stéphanois devant alors que Clermont était rentré au vestiaire avec un but d’avance. Et dans l’animation ensuite, même si le club ligérien n’a pas forcément voyagé tranquille jusqu’au coup de sifflet final. » Mickaël Nadé a lui aussi mis en avant la prestation de son coéquipier. « C’était un match compliqué dans l’ensemble, mais on a réussi à gagner c’est le plus important. On a fait rentrer des joueurs frais qui avaient envie et aujourd’hui ça nous a souri. On est très content de notre banc et surtout de ce qu’il a montré. Lucas a fait la différence avec son but donc je veux le mettre en avant. Le positif aussi c’est qu’on ne prend pas de but en seconde période en prenant trois points. Cette dynamique est importante pour nous car ça renforce les liens dans ce groupe ». Un groupe dans lequel Stassin est resté, malgré lui. Mais où il semble tout de même investi, comme l’a montré son entrée à Montpied et sa rage au moment de célébrer son but.