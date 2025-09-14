Passé de Los Angeles au LOSC cet été, Olivier Giroud a confié qu’il aurait pu signer au PSG il y a quelques années.

Olivier Giroud est de retour en L1 du côté du LOSC après une longue escapade en Angleterre et au bref séjour aux Etats-Unis, et à 38 ans, son aventure chez les Dogues démarre sur de bonnes bases. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus y est revenu dans un entretien exclusif au média Carré. Giroud a également révélé l’intérêt de certains cadors européens comme le FC Barcelone lorsqu’il a quitté Chelsea pour l’AC Milan en 2021. Mais pas seulement…

« J’avais des contacts avec Paris », a glissé Giroud

«Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris. Quand ? peut-être à l’époque Leonardo. Mais je n’ai pas de regrets je ne pouvais pas faire mieux pour moi dans les choix que j’ai faits. J’ai failli me retrouver à Dortmund à un moment donné, et au final je me suis retrouvé à Chelsea. Pour la famille et madame, faire Arsenal – Chelsea, c’était mieux qu’Arsenal – Dortmund pour la qualité de vie. Je me sens béni parce que j’ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais quand j’étais jeune : Arsenal, Chelsea, Milan ».