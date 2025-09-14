Lionel Messi a vécu un match très compliqué cet nuit avec l’Inter Miami…

Titulaire lors du naufrage de l’Inter Miami à Charlotte (0-3), dans la nuit de samedi à dimanche en MLS, Lionel Messi a vécu une soirée cauchemardesque, marquée par une panenka totalement ratée.

Alors que le score était encore de 0-0, Messi a vu sa tentative de panenka arrêtée par Kristijan Kahlina (32e) et Charlotte a ouvert le score deux minutes plus tard par l’attaquant israélien Idan Toklomati, auteur d’un triplé, à l’instar de Thomas Muller lors de l’écrasante victoire des Whitecaps 7-0 contre le leader de la conférence Est, Philadelphie, et de Denis Bouanga avec le Los Angeles FC qui s’est imposé (4-2) sur la pelouse de San José, avec un but du Sud-Coréen Heung-min Son, arrivé cet été après dix années passées sous le maillot de Tottenham.