La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l'ASSE !
ASSE Mercato : grande avancée dans le dossier Paul Eymard !

Laurent Hess
17 septembre 2025

Les tensions se dissipent à l’ASSE autour du jeune milieu de terrain Paul Eymard.

Apparu lors du premier match de préparation de l’ASSE en juin dernier contre Carouge, Paul Eymard, finaliste du dernier Euro U17, n’avait plus rejoué sous le maillot vert depuis, à l’instar de Djylian N’Guessan, l’autre grand espoir stéphanois de la génération 2008. Mais si N’Guessan revient de blessure, Eymard ne souffrait d’aucun pépin physique. La raison de son absence était liée à sa situation contractuelle. En effet, le milieu de terrain, sollicité par l’Inter Milan et Manchester United, est en fin de contrat stagiaire et il rechigne à parapher le premier contrat professionnel proposé par ses dirigeants.

Eymard réintégré

De fait, afin de ne pas valoriser un joueur qui refuse de lier son avenir au club, l’ASSE avait décidé de le placardiser. Mais la situation semble en passe de se décanter puisque le milieu de terrain a été réintégré. Lundi, il a même participé au match de la réserve de l’ASSE contre Montpellier, au Challenge Espoirs. Un match perdu par les jeunes pousses vertes (0-3). Entré en jeu à la mi-temps, Eymard n’est resté que 40 minutes sur la pelouse, comme c’était programmé. La première étape à son retour. Celle-ci intervient alors que les discussions pour sa prolongation ont repris, les deux parties ayant semble-t-il pris conscience qu’il était dans leur intérêt commun de trouver un accord.

