L’attaquant de 17 ans ne sera pas à la disposition d’Eirik Horneland ces prochaines semaines. Pour la bonne cause !

Bernard Diomède a composé une une liste de 21 joueurs pour participer à la Coupe du monde U20 au Chili (du 27 septembre au 19 octobre), avec un 1er rendez-vous pour les Bleuets le 29 septembre face à l’Afrique du Sud.

N’Guessan va disputer la Coupe du monde U20

Les Bleuets affrontera ensuite les États-Unis (2 octobre) et la Nouvelle-Calédonie (5 octobre), dans leur groupe. Ils avaient remporté le tournoi en 2013 avec la génération emmenée par Paul Pogba. Dans cette sélection, Diomède a fait appel à Djylian N’Guessan. L’attaquant stéphanois, qui vient de fêter ses 17 ans, est le seul joueur de la génération 2008 à avoir été appelé. Deuxième meilleur buteur de l’Euro U17 en juin dernier, N’Guessan n’a pourtant plus joué depuis le premier match amical des Verts, fin juin contre Carouge. Victime d’une blessure, il a passé l’été à l’infirmerie et vient juste de faire son retour aux séances collectives. Une convocation qui en dit long sur sa cote auprès de la FFF. Il faut dire que N’Guessan totalise 23 buts en 25 sélections…