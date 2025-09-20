Le Forez ne parle pas que de football. À 23 ans, Manon Stassin, sœur de Lucas Stassin, l’attaquant en vue de l’ASSE, fait tourner toutes les têtes.

Pour son anniversaire, Manon Stassin a posé dans un costume gris chic et parfaitement ajusté, affirmant une élégance qui tranche avec le quotidien stéphanois.

Sur Instagram, Manon ne laisse rien au hasard. Entre sa vie à Saint-Étienne, ses sorties, et ses escapades vacances au style impeccable, elle captive ses abonnés et impose son charisme. Là où le Forez voit surtout des terrains et des buts, elle apporte glamour et sophistication, devenant un véritable phénomène local.

À 23 ans seulement, elle confirme que le nom Stassin brille aussi hors des pelouses. Entre Lucas sur les terrains et Manon sur les réseaux, la famille Stassin impose son influence dans le Forez, mêlant sport, style et lifestyle. Un duo qui promet de faire parler encore longtemps.