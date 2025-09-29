A l’instar du mythique Boss de l’OM, Roberto De Zerbi a forgé son ambition dans les brimades vécues par son père quand il était plus jeune.

Ce lundi, L’Equipe publie un long article sur Roberto De Zerbi dans lequel l’entraîneur de l’OM est comparé à Robin des Bois. Parce qu’il n’aime pas le pouvoir, les puissants et qu’il se réclame du peuple. C’est son commentaire sur le PSG, après la victoire dans le Classico (1-0) il y a une semaine, qui a incité le quotidien sportif à explorer cette approche. L’Italien avait déclaré : « Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n’accepte pas dans ma philosophie. Moi, le pouvoir, je n’aime pas ça ».

Les deux ont vu leur père se faire humilier plus jeunes

Pour se faire une idée plus précise de RDZ, L’Equipe a interrogé Salim Lamrani, ancien interprète de Marcelo Bielsa, qui a passé cinq semaines aux côtés de l’Italien la saison dernière pour écrire son livre « Le football selon Roberto De Zerbi ». Celui-ci a déclaré : « Son caractère rebelle a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n’a jamais oublié cette violence sociale, ni l’arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir. Il aurait pu être l’entraîneur de Manchester United (en 2024) si les dirigeants avaient fait preuve d’un peu plus de tact et de considération. Il n’accepte que les relations d’égal à égal, ne supporte pas la condescendance ».

Ce souvenir d’un père humilié durant son enfance est un trait d’union entre Roberto De Zerbi et Bernard Tapie. Le mythique président de l’OM (1986-94) avait expliqué à ses débuts d’homme d’affaires que son insatiable était née quand il était petit, après avoir vu un médecin parler de façon méprisante à son père, qui était ouvrir en Seine-Saint-Denis. Pour le Boss comme pour De Zerbi, Marseille et l’OM sont les lieux idéaux pour exprimer leur volonté d’atteindre les sommets au détriment du pouvoir en place.