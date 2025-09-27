FC Barcelone : Fati Vazquez fait des révélations scandaleuses sur Lamine Yamal ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – PSG : tensions, insultes et colère… la vérité éclate sur les incidents à la mi-temps

Medhi Benatia (OM)
William Tertrin
27 septembre 2025

Ça a chauffé à la mi-temps du Classique entre l’OM et le PSG lundi dernier. Le film publié par la Ligue 1 a d’ailleurs permis d’en savoir un peu plus à ce sujet.

Lundi soir, alors que l’Olympique de Marseille venait de l’emporter face au PSG (1-0), le véritable spectacle ne se déroulait pas seulement sur la pelouse. La Ligue 1 a dévoilé samedi sur YouTube un documentaire révélant les tensions dans les couloirs du Vélodrome, à la mi-temps.

« Sors d’ici connard »

Luis Campos, le directeur sportif du PSG, descend soudainement dans les couloirs. Son visage trahit une colère contenue, son objectif : parler à l’arbitre Jérôme Brisard. Mais avant même d’atteindre sa cible, il se heurte à l’incident qui allait enflammer la pause. « Déjà à la mi-temps, il y en a un qui est arrivé et qui a dit  »sors d’ici connard. » Un mec de la sécurité qui arrive ici et qui dit :  »sors d’ici connard ». Je ne peux pas admettre ça… Écoutez ce qu’il nous a dit, il n’a pas le droit de faire ça, je n’ai rien dit hein. »

Campos parle ici d’Azyz Mady Mogne, le coordinateur sportif marseillais, mais la situation dérape rapidement. Pierre-Emile Højbjerg, le milieu danois de l’OM, croise le Portugais et lui lance, sans détours : « Eh toujours toi, toujours toi. Toujours lui. Tous les week-ends, on te voit, toi. »

Benatia s’est interposé

L’atmosphère est électrique. Achraf Hakimi intervient, sa voix ferme coupant le tumulte : « Va à l’intérieur, pourquoi tu parles ? » Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, tente de contenir son compatriote marocain : « Achraf ! Calme… »

Au bout de quelques minutes, l’agitation retombe, mais Campos n’a jamais pu approcher Brisard. La mi-temps se termine dans une tension palpable, et les vestiaires, derrière les projecteurs, révèlent un monde où les échanges verbaux peuvent être tout aussi décisifs qu’un but sur le terrain.

Ce Classique hors des terrains montre que la passion, l’ego et la rivalité ne se limitent pas aux 90 minutes de jeu. Dans les couloirs du Vélodrome, chaque mot compte, chaque geste peut déclencher une réaction en chaîne.

Ligue 1OMPSG
#A la une

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Fati Vazquez fait des révélations scandaleuses sur Lamine Yamal ! 

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Luis Castro s’en prend à ses joueurs après le nul à Toulouse
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro s’en prend à ses joueurs après le nul à Toulouse

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : tensions, insultes et colère… la vérité éclate sur les incidents à la mi-temps

Par William Tertrin
Le PSG se relance face à Auxerre et reprend la première place de Ligue 1
Aj Auxerre...

Le PSG se relance face à Auxerre et reprend la première place de Ligue 1

Par William Tertrin
ASSE : Gautier Larsonneur ne mâche pas ses mots après la défaite face à Guingamp
ASSE...

ASSE : Gautier Larsonneur ne mâche pas ses mots après la défaite face à Guingamp

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique perd deux nouveaux titulaires face à Auxerre !
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique perd deux nouveaux titulaires face à Auxerre !

Par William Tertrin
ASSE : les Verts voient rouge face à Guingamp et subissent leur première défaite
ASSE...

ASSE : les Verts voient rouge face à Guingamp et subissent leur première défaite

Par William Tertrin
PSG : les tifos spectaculaires du Parc pour célébrer Ousmane Dembélé et Luis Enrique
Ligue 1...

PSG : les tifos spectaculaires du Parc pour célébrer Ousmane Dembélé et Luis Enrique

Par William Tertrin
Bruno Genesio est prêt à en découdre au LOSC.
Ligue 1...

LOSC : le groupe décimé de Bruno Genesio pour affronter l’OL

Par William Tertrin
FC Nantes : les Canaris butent sur Toulouse mais sortent de la zone rouge
FC Nantes...

FC Nantes : les Canaris butent sur Toulouse mais sortent de la zone rouge

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Aj Auxerre...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’AJ Auxerre

Par William Tertrin
Real Madrid : les explications de Xabi Alonso après la claque face à l’Atlético
Liga...

Real Madrid : les explications de Xabi Alonso après la claque face à l’Atlético

Par William Tertrin
Quand Karim Benzema perd son sang froid face à une blague d’une journaliste
Compétitions...

Quand Karim Benzema perd son sang froid face à une blague d’une journaliste

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio clame son attachement à l’OL et rend hommage à Paulo Fonseca
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio clame son attachement à l’OL et rend hommage à Paulo Fonseca

Par William Tertrin
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter l’EA Guingamp

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue 1...

OL : un retour dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le LOSC

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Toulouse FC

Par William Tertrin
Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou
Liga...

Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou

Par William Tertrin
RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois
Ligue 1...

RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois

Par William Tertrin
FC Barcelone : Flick confirme le grand retour de Yamal et s’agace pour les blessures
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick confirme le grand retour de Yamal et s’agace pour les blessures

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

PSG : ce geste inattendu qui a marqué toute l’équipe avant la finale de Ligue des Champions

Par William Tertrin
Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
Ligue 1...

Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !

Par William Tertrin
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Abline sur les traces de Greenwood à l’OM ?

Par Bastien Aubert
RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais
Ligue 1...

RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet