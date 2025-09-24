Après la victoire de l’OM face au PSG lundi, Medhi Benatia a rapidement démenti toute implication dans un prétendu accrochage avec Luis Campos à la mi-temps.

Lundi soir, l’Olympique de Marseille a créé la surprise en s’imposant face au PSG (1-0) lors du Classique au Vélodrome. Si la victoire a été largement saluée, l’ancien défenseur Medhi Benatia, présent pour suivre le match, a tenu à clarifier une information relayée par certains médias.

« Je n’ai rien à voir ni de près, ni de loin »

En effet, une rumeur, relayée également sur notre site, avait circulé sur un prétendu accrochage entre Benatia et Luis Campos durant la mi-temps. Interrogé par la presse, l’ancien joueur a tenu à mettre les choses au clair : « J’en profite pour démentir un article qui disait qu’apparemment, je m’étais disputé avec Campos à la mi-temps. Malheureusement, ce n’était pas moi, mais c’était bien essayé. Je n’ai rien à voir ni de près, ni de loin. »

Selon les précisions de RMC Sport, si Benatia n’était pas impliqué, Luis Campos se serait en réalité confronté à des membres du service de sécurité. Ainsi, l’OM peut savourer cette victoire sans polémique, et Medhi Benatia se retire définitivement de cette rumeur.