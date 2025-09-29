L’OL annonce la prolongation de contrat de son jeune milieu Mathys De Carvalho.

Aucune surprise dans cette annonce. Après avoir récemment prolongé Khalis Merah, l’OL blinde un autre de ses jeunes talents : Mathys De Carvalho. A son avantage jeudi dernier à Utrecht en Ligue Europa, le jeune milieu de terrain de 20 ans, qui avait signé son premier contrat pro il y a quelques mois, a été prolongé jusqu’en 2028.

De Carvalho jusqu’en 2028

«Quelques semaines après la signature de son premier contrat professionnel courant jusqu’en 2026, l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de Mathys De Carvalho pour deux saisons supplémentaires. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu’il a rejoint à ses débuts à l’âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d’accompagner ses jeunes joueurs jusqu’au plus haut niveau», explique l’OL sur son site officiel. L’avenir est bel et bien en marche à l’OL, après avoir évité le drame de peu cet été…