Le début de saison de l’OL est mais en avant par Daniel Riolo.

L’OL a prolongé son bon début de saison en s’imposant face à Salzbourg (2-0) jeudi soir en Ligue Europa. Une compétition dans laquelle le club rhodanien affiche 6 points sur 6, elle qui est sur le podium de la L1. Quelques mois après son sauvetage d’une relégation en Ligue 2, son bilan est remarquable, et Daniel Riolo a fait part de son admiration pour le travail réalisé, sur RMC.

Tolisso mis en avant par Riolo

« Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l’OL depuis des semaines, a-t-il glissé. Est-ce qu’ils peuvent faire mieux? Peut-être. Contre Salzbourg on a découvert une chose nouvelle, c’est que tu peux te passer de pas mal de joueurs, en mettre d’autres et ça marche. Ça, je pense que c’est déjà une nouveauté, on n’en était pas sûr parce qu’on se disait: ‘ils ont 11, 12 joueurs, Fonseca aura du mal’. Un soir, on avait vu le milieu Tolisso – qui est devenu un peu homme à tout faire – avec Tessmann et Morton et ils avaient fait un super match. Mais on se disait: ‘s’il en manque un des deux?’. Et là, il en manquait un des deux (Morton était remplaçant, avant de remplacer… Tessmann). »