ASSE Mercato : Moueffek kiffe une recrue estivale
Le milieu des Verts ne tarit pas d’éloges sur Mahmoud Jaber
En conférence de presse avant le déplacement de l’ASSE à Montpellier ce samedi, Eirik Horneland a été invité à dire ce qu’il pensait du début de saison d’Aïmen Moueffek. Et le Norvégien n’a pas caché qu’il tenait son milieu de terrain en haute estime. « C’est un top joueur, a-t-il glissé. Il a Saint-Étienne dans son coeur. Il a le niveau Ligue 1 quand il est capable d’enchainer les rencontres et les séances d’entrainement, il a vraiment le niveau pour jouer au-dessus. »
Moueffek séduit par Jaber
C’est justement Moueffek qui a est passé devant les journalistes présents à L’Etrat après Horneland. Et le milieu de terrain y est allé de ses éloges lui aussi, destinées à Mahmoud Jaber celles-là… « Dans le groupe
on s’entend tous bien, on aime jouer ensemble. Je pense que ça aide beaucoup l’équipe. Moi, au milieu, avec Flo (Tardieu) et Igor (Miladinovic), ça fait longtemps qu’on joue ensemble, donc on se connaît bien. Avec Mahmoud (Jaber), ça s’est fait naturellement. C’est un joueur qui donne 100 % de lui-même à chaque match, et c’est important pour moi et pour l’équipe. Ça fait du bien de jouer avec des joueurs comme ça. Je pense que je m’entends bien avec tout le monde au milieu, ça se fait assez naturellement. »