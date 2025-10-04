LOSC : le groupe lillois pour affronter le PSG, avec des choix forts de Bruno Genesio

Le groupe du LOSC pour le match face au PSG ce dimanche.

Ce dimanche à 20h45, le LOSC reçoit le PSG à Pierre-Mauroy pour fermer la 7e journée de Ligue 1. À cette occasion, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 21 joueurs, marqué par quelques absences. En effet, Caillard, Touré, et Alexsandro sont blessés, tandis que plusieurs choix ont dû être faits avec Broholm, Verdonk, Gomes, et Goffi écartés.

Le groupe du LOSC

Özer, Bodart, Sajous – Santos, Mbemba, Mandi, Ngoy, Perraud, Meunier – Mukau, Bouaddi, Haraldsson, Bentaleb, André, Raghouber, Mbappé – Giroud, Fernandez-Pardo, Igamane, Correia, Sahraoui.