Real Madrid, équipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Mbappé
Un entraîneur de Ligue 1 sur le point de sauter, ce n’est pas Habib Beye !

Un entraîneur de Ligue 1 sur le point de sauter, ce n’est pas Habib Beye !
Laurent Hess
6 octobre 2025

La situation est de plus en plus tendue à Monaco. Qui aurait déjà trouvé un remplaçant à Adi Hütter.

Alors qu’Habib Beye est de plus en plus montré du doit au Stade Rennais, l’AS Monaco pourrait changer d’entraîneur durant la trêve internationale. C’est ce qu’indique L’Equipe ce lundi.

Hütter sur la sellette

Adi Hütter serait fortement menacé après des résultats très décevants ces dernières semaines et notamment un 4-0 encaissé à Bruges en Ligue des champions. En L1, l’ASM est 5e mais le bilan, de l’ancien coach du Red Bull Salzbourg, de l’Eintracht Francfort et du Borussia Mönchengladbach qui a terminé 2e de Ligue 1 en 2024 et 3e en 2025, n’est pas bon, et un nom revient de plus en plus sur le Rocher pour succéder à l’Autrichien. Il s’agit d’Edin Terzic (42 ans), ancien coach du Borussia Dortmund qui avait été finaliste de la Ligue des Champions en 2024 en éliminant notamment le Paris Saint-Germain, et qui est libre de tout contrat depuis l’été 2024.

AS MonacoLigue 1Stade Rennais
#A la une#BANC DE TOUCHE

