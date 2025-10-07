OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Endrick (Real Madrid) 
FC Barcelone Mercato : une autre recrue clinquante que Rashford déjà sur le départ !

Roony Bardghji (FC Barcelone)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Le FC Barcelone pourrait frapper un grand coup cet hiver et modifier en profondeur sa dynamique offensive. Roony Bardghji, l’ailier suédois de 19 ans, pourrait plier bagage au prochain mercato !

Coup de tonnerre pour l’avenir de Roony Bardghji ! Faute de temps de jeu suffisant, le jeune talent de 19 ans pourrait être prêté pour relancer sa carrière et permettre au FC Barcelone de faire évoluer son effectif avec une recrue déjà très médiatisée.

Bardghji n’a disputé que 138 minutes en quatre matchs officiels cette saison, un temps de jeu dérisoire pour un joueur de son calibre. Au Barça, on s’inquiète de voir sa progression stagner et le club envisage une solution stratégique : un prêt dans un club où il pourra obtenir un rôle majeur et accumuler des minutes de compétition.

Bardghji vers Dortmund cet hiver ?

Selon Fichajes, le Borussia Dortmund apparaît comme la destination idéale. Connu pour sa politique d’intégration des jeunes attaquants, le club allemand pourrait offrir à Bardghji une exposition maximale dans un championnat exigeant et l’opportunité de jouer un rôle clé. L’expérience allemande serait un tremplin pour que le jeune ailier revienne au Barça plus mature, plus fort et prêt à s’imposer dans un effectif déjà très concurrentiel.

Le plan est clair pour le FC Barcelone : un prêt avec un objectif précis, une recrue qui peut changer la donne et, en parallèle, une réorganisation du front offensif. Pour Bardghji, il s’agit d’un tournant majeur. Un succès à Dortmund pourrait transformer un talent brut en véritable arme internationale. Si l’opération se concrétise, le Barça réaliserait un double coup : préparer l’avenir avec Bardghji et renforcer immédiatement l’équipe avec un attaquant capable de jouer un rôle déterminant dans les objectifs du club. Le mercato hivernal s’annonce donc déjà décisif.

