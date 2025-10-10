A 24 ans, Bilal Benkhedim, ancien grand espoir de l’ASSE, connait un bon début de saison au Luxembourg.

En 2019, Bilal Benkhedim avait été l’un des acteurs majeurs de la campagne victorieuse des U19 de l’ASSE en Coupe Gambardella. Sous la houlette de Razik Nedder, le milieu offensif avait flambé, notamment lors de la finale contre Toulouse (2-0) au Stade de France où il avait délivré une passe décisive à Charles Abi et inscrit un but splendide d’une frappe en lucarne.

Benkhedim meilleur buteur du championnat luxembourgeois

Le natif de Bagnols-sur-Cèze semblait promis à un bel avenir mais la suite s’est avérée beaucoup plus compliquée pour lui. Borduré par l’arrivée à son poste d’Adil Aouchiche, Benkhedim avait fini par retourner en réserve après seulement 10 matches chez les pros (1 but). Depuis, en six ans, il n’avait guère fait parler de lui avec des passages peu convaincants au Puy et au Stade Lausanne Ouchy. Mais Benkhedim refait surface en ce début de saison, au Luxembourg. Avec Dudelange, il est en tête du championnat luxembourgeois et son but inscrit lors du dernier match contre la Jeunesse d’Esch fait de lui le co-meilleur buteur du championnat, avec 6 réalisations. Un vrai retour d’enfer !