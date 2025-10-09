Le PSG prêt à vendre Hakimi… pour 90M€ ! Le Real veut frapper un énorme coup

Le Paris Saint-Germain aurait fixé le prix d’Achraf Hakimi à 90 millions d’euros pour ouvrir les discussions autour d’un éventuel transfert. Une somme importante, mais pas insurmontable pour un Real Madrid toujours séduit par l’idée de faire revenir l’un de ses anciens joyaux.

Selon Marca, la Casa Blanca suivrait avec attention la situation du latéral marocain, 6e du dernier Ballon d’Or, dont les performances impressionnent depuis son arrivée au PSG. Si Hakimi se dit heureux à Paris, certaines tensions seraient toutefois apparues en coulisses, notamment en raison du manque de soutien de la direction parisienne lors de sa campagne pour le Ballon d’Or.

De l’autre côté, Madrid garde un œil attentif sur son évolution. Le Real rêve d’un retour d’Hakimi, formé à la maison et aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste. La présence de Kylian Mbappé, son grand ami, pourrait jouer un rôle déterminant dans ce dossier. Les deux hommes, très proches, pourraient être tentés de réécrire ensemble l’histoire sous le maillot merengue.

Autre élément en faveur d’un possible rapprochement : la situation de Trent Alexander-Arnold, recruté cet été par le Real, mais qui peine à convaincre dans le système de Xabi Alonso. Devant ces difficultés, Florentino Pérez envisagerait sérieusement de faire une offre conséquente pour rapatrier Achraf Hakimi, jugé plus adapté au jeu rapide et vertical du club madrilène.

Pour l’instant, le PSG ne ferme pas totalement la porte, mais se montre ferme sur ses exigences. À 90 millions d’euros, le message est clair : il faudra un effort considérable pour déloger Hakimi du Parc des Princes.