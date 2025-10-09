Selon RMC, la direction du Stade Rennais continue de soutenir Habib Beye mais l’entraîneur serait invité à changer son attitude…

Ce soir, Rothen s’enflamme a fait le point sur la crise qui secoue le Stade Rennais. L’avenir d’Habib Beye s’écrit en pointillés depuis que des dissensions avec certains cadres, notamment Seko Fofana et Brice Samba, ont été dévoilés au grand jour. Mercredi, sur RMC, Walid Acherchour avait assuré que s’il était maintenu à son poste au sortir de cette trêve internationale, Beye aurait deux matches pour faire ses preuves…

Il lui a été demandé de faire preuve de plus d’humilité

Xavier Grimault va dans le même sens. Il explique qu’en interne, les dirigeants n’ont pas demandé leur avis aux joueurs concernant le management d’Habib Beye et que celui-ci continue de bénéficier de leur confiance. Cependant, et c’est Jérôme Rothen qui apporte cette précision, il aurait été demandé à l’entraîneur de changer son comportement, notamment de faire preuve d’un peu « plus d’humilité sur certaines choses ».

Toutes les informations vont dans le même sens, finalement : Habib Beye va conserver son poste durant cette trêve internationale mais il va devoir faire évoluer sa méthode et les premiers résultats dans le courant du mois d’octobre seront décisifs pour son avenir.