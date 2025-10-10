ASSE : un indésirable d’Horneland a trouvé le moyen de se relancer !

Toujours pas apparu cette saison sous le maillot de l’ASSE, Yvann Maçon a pu se relancer lors d’un match du Challenge Espoirs face à Nice.

Malgré la trêve internationale, certains joueurs de l’ASSE ne chôment pas ! En effet, certains d’entre eux ont pu participer à la rencontre face à Nice pour la deuxième journée du Challenge Espoirs, une compétition amicale réservée aux jeunes joueurs et aux renforts du groupe professionnel.

Et les Stéphanois ont donc pu compter sur trois joueurs de l’équipe première — Aïmen Moueffek, Joshua Duffus et Yvann Maçon — pour épauler les jeunes. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils se sont bien faits remarquer.

Duffus et Maçon buteurs

Le match a été disputé, et les Verts ont ouvert le score juste avant la pause grâce à un malheureux but contre-son-camp d’un défenseur niçois. Après l’égalisation des Aiglons en seconde période, Joshua Duffus a redonné l’avantage à l’ASSE d’une lourde frappe, avant que Yvann Maçon ne scelle la victoire en fin de match grâce à un piqué.

De quoi bien meubler la trêve, et redonner confiance à Maçon, qui était en instance de départ l’été dernier, et qui n’est pas encore apparu en Ligue 2 cette saison.