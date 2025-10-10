Très critiqué pour son hygiène de vie durant sa carrière, Wahbi Khazri a une nouvelle fois réglé ses comptes à ce sujet.

Libre depuis son départ de Montpellier en juin dernier, Wahbi Khazri (34 ans) ne compte pas encore raccrocher les crampons. L’international tunisien, passé par l’ASSE entre 2018 et 2022, garde cette « envie de jouer au foot » malgré des saisons « compliquées » au MHSC.

Khazri s’explique sur son hygiène de vie

Après avoir décliné une offre de Bastia, son « club de cœur » avec « un pincement au cœur », Khazri cherche désormais un « projet sympathique où (il peut) se faire plaisir. (…) S’il y a un projet ambitieux et qui me plaît, je foncerai. S’il y a rien, il faudra se mettre autour d’une table avec ma famille et peut-être dire que c’est la fin. »

Dans Le Jeu de la Vérité, il a une nouvelle fois tenu à répondre à ses détracteurs, notamment sur son hygiène de vie qui a beaucoup fait parler durant sa carrière. « On a souvent critiqué mon poids et mon hygiène de vie. J’ai fait mes trentaines de matchs par saison. J’ai rarement eu de graves blessures. Si j’avais été en surpoids comme tout le monde l’a prétendu… », a-t-il lancé dans Rothen s’enflamme sur RMC. Le Tunisien ajoute : « J’ai eu la chance d’enchaîner pendant dix ans. J’ai fait honneur à mon pays. Tous les jours, j’essaie d’aller courir, faire des abdos-gainage, toucher le ballon quand je le peux. C’est aussi pour ça que je me suis entraîné avec Bastia. »

« C’est facile de tirer sur les gens quand ça va mal »

Khazri a aussi tenu à clarifier la fin de son aventure à Montpellier et ses relations avec Michel Der Zakarian : « Après s’être fait virer, il a émis des critiques à l’égard de Téji (Savanier) et moi, mais pas en direct. Ce que j’ai peu apprécié. Je me suis permis de rétablir la vérité en fin de saison. Les gens se font leur opinion. Je suis droit dans mes bottes. »

Et concernant les critiques sur son état physique : « Le coach a fait ses choix, mais dire que les joueurs ne font pas les efforts, c’est totalement faux. C’est facile de tirer sur les gens quand ça va mal. Si on trouve des excuses qui ne sont pas football, j’ai du mal à l’accepter (…) Je n’ai jamais triché, j’ai fait tous les entraînements l’an dernier. Je n’ai pas été blessé une fois. Si on est en surpoids ou en méforme, on se blesse. Les coachs ont décidé de ne pas m’aligner sur certains matchs, je l’accepte et je n’ai rien à dire. »

Ancien joueur de l’ASSE avec 114 matchs au compteur, Khazri a donc, une fois de plus, tenu à rétablir certaines vérités sur les critiques répétitives dont il a fait l’objet dans sa carrière.