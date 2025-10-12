Alors que l’ASSE va lutter pour remonter en Ligue 1, une question brûlante agite les supporters et les observateurs : Lucas Stassin doit-il quitter le club dès cet hiver ? C’est notre débat.

« Un joueur qui souhaite partir ne doit pas être retenu »

« Au premier abord, la réponse évidente est non. Seulement, au vu des récentes déclarations du buteur belge, un départ cet hiver est clairement à prévoir. Son objectif premier est d’être convoqué avec la Belgique pour le prochain Mondial, et rester en Ligue 2 ne l’aidera pas. Même s’il a démontré qu’il était pleinement concentré sur sa saison à l’ASSE, je pense que Kilmer aura fort à faire cet hiver, et que les sollicitations reprendront de plus belle au sujet de Stassin.

Il reste une pièce maîtresse de l’effectif d’Horneland, mais je ne sais pas s’il sera le facteur X pour la remontée du club en Ligue 1. On se rappelle qu’en début de saison, l’équipe arrivait à faire le travail avec un Stassin sur le banc au coup d’envoi. Selon moi, un joueur qui souhaite partir ne doit pas être retenu. Dans cette optique, je pense que Stassin pourrait s’en aller cet hiver, mais ça sera contre un gros chèque, et potentiellement un remplaçant qui saura se montrer décisif en cours de saison, à l’image de Cardona lors de la saison 2023-2024″.

William TERTRIN