10e de Ligue 1 avec 10 points en 7 matchs, le Stade Rennais déçoit. Peut-on dire qu’Habib Beye est le vrai responsable de ce début de saison raté ? C’est notre débat.

Oui

« Même si le Stade Rennais n’est qu’à trois points du top 5 de Ligue 1, il y a tout de même beaucoup de matchs où l’équipe est passée à côté. Responsabilité du coach ou des joueurs, la question se pose évidemment, mais la claque à Lorient avec les deux cartons rouges, ainsi que les nuls face à Angers, Nantes, Le Havre, ou encore Lens font vraiment tâche. Et ce match contre le Racing illustre d’ailleurs très clairement la responsabilité de Beye dans ce début de saison.

À 11 contre 10 pendant tout le match, son équipe n’a jamais réussi à inquiéter le RCL, excepté sur le retourné de Lepaul, merveilleusement repoussé par Risser. À la 29e, Beye tente même un gros pari en faisant rentrer un offensif avec Al-Tamari à la place du jeune Djaoui Cissé. Pari perdant. Au-delà de ça, le message envoyé à l’un des plus gros talents de l’effectif est tout simplement catastrophique, surtout vu le résultat final. Pourtant, contre Lyon, Rennes a directement su profiter de l’expulsion de Morton. Face à Angers, Nantes, ou au Havre, l’équipe mène et se doit de conserver les 3 points virtuels. Trop de scénarios qui se sont répétés, et on dirait que Beye n’a pas encore retenu la leçon. Il est pour l’instant épargné par sa direction, mais pour combien de temps ? ».

William TERTRIN

Non

« C’est vrai que le SRFC ne tourne pas comme il devrait vu son effectif, et on peut comprendre la déception des supporters avec la défaite à Lorient et les nuls contre Nantes, Le Havre et Lens. Mais de là à penser qu’Habib Beye est le premier responsable de ce début de saison très mitigé… Ce serait dédouaner les joueurs, et très peu d’entre-eux affichent leur meilleur niveau depuis le coup d’envoi de la saison. Et ce serait dédouaner aussi les dirigeants.

Ce Mercato a été plutôt réussi, sur le papier en tout cas, mais celui de l’été 2024, et celui de l’hiver dernier aussi, c’était un fiasco. Rennes doit s’en relever. Il y a eu une valse de changements, quasi tout l’effectif, et il faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Mais Beye doit faire mieux avec ce qu’il a, c’est une évidence. Et s’il n’y parvient pas d’ici la fin de l’année, il devra s’en aller. »

Laurent HESS